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陆浑灌区续建配套与现代化改造一期工程即将开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.23 18:43

　　刚刚，记者从河南省陆浑水库管理局获悉，陆浑灌区续建配套与现代化改造一期工程即将开工。该工程是河南省“十四五”重点水利工程之一，预计年底前完成灌区水源连通、骨干渠道衬砌、支渠改造，将有效提高灌区水利用系数，为沿线农田灌溉提供有力的水源保障。

　　河南省陆浑水库管理局相关负责人介绍，伊川县龙泉水库和祥龙水库从陆浑水库引入水源后，向伊川县产业集聚区内的企业供水，此前，两个水库水量不均衡，导致陆浑水库供水次数较多。此次水源连通工程将采用614米长管道，连通龙泉水库和祥龙水库，使两个水库实现水源互补，“可以减少陆浑水库供水次数，极大提高供水效率” 。

　　“由于修建灌渠时的条件限制，工程老化、渗漏严重，干渠输水能力只能达到设计的1/3到1/2。”该负责人表示，此次工程还将对东一干渠、西干渠进行渠道衬砌，总长约8千米，同时对总干渠的一支渠和四支渠进行改造，重建或新建支渠建筑物合计65座，其中节制闸5座、路涵22座、斗门40座，将提高陆浑灌区工程供水安全，增加灌溉面积、节约水资源，有效应对旱涝灾害，为地方经济发展提供有力的水利支撑。

　　据悉，目前陆浑水库拟于24日开始向灌区输水灌溉(约持续25天)，灌溉结束后将正式开工。（洛报融媒·洛阳网记者 王雨 通讯员 李智波)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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