洛阳去年老旧小区改造惠及8万余户群众【视频】

老旧小区改造惠及81379户群众，“租售补”一体化安居体系初步建立，新建设51座公共停车场，5个市场完成疏解外迁……城市提质，是洛阳市委市政府确定的三项重点工作之一。23日，记者从“实施惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事新闻发布会上获悉，洛阳去年城市提质取得一系列重要成效，这项民生实事有效提升了群众获得感幸福感。

老旧小区改造惠及81379户群众，“租售补”一体化安居体系初步建立，新建设51座公共停车场，5个市场完成疏解外迁……城市提质，是洛阳市委市政府确定的三项重点工作之一。23日，记者从“实施惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事新闻发布会上获悉，洛阳去年城市提质取得一系列重要成效，这项民生实事有效提升了群众获得感幸福感。

改造610个老旧小区

按照“组团连片、集散为整”要求，洛阳去年推进76个片区、610个小区、81379户老旧小区连片改造项目；交付7个棚改项目7465套安置房，惠及4908户住户1.7万人。洛龙区地勘三号院、涧西区鸿运小区老旧小区改造项目和涧西区广州市场步行街改造提升项目入选2021年度中国城市更新优秀案例。

构建“租售补”一体化安居体系

按照青年友好型城市建设要求，洛阳在“十四五”期间筹建保障性租赁住房5万套，力争达到8.5万套的筹建目标。2021年，全市重点住房保障项目建设持续提速，协调推进东方光源二期2000套公租房建设项目进程，绿洲花园南区612套经适房交付使用，“租售补”一体化安居体系初步建立。

新增1.3万个停车泊位

2021年，洛阳新建小游园40处，启动龙门大道绿化提升，规范城市区市政道路施工养护围栏，集中供热普及率达到95.1%，主次干道机扫率达100%，建设公共停车场51座，新增泊位1.3万个。

在城市精细化管理方面，全市共普查建档录入窨井盖713396座，共整治问题窨井盖78764座，超额完成省定年度整治目标的300%，汛期前对城市区雨污水井加装防坠网，经受了去年夏天的汛期考验，有效保障了群众“脚底下的安全”。

5个市场实现外迁

2021年，洛阳共新建、改造提升龙鳞路精品农贸市场、伊滨秋实农贸市场、机车惠民市场等25个农贸市场。同时，瀍河区启明南路汽车交易市场、涧西区豫北一路批发市场、西工区七一南路海鲜市场和老城区大唐宫陶瓷市场、聚客隆家电市场5个市场疏解外迁任务也已完成，极大缓解了中心城区交通压力，使得城市区域功能划分更为科学、布局更为完善，有效提升了城市品质。

完成5处湿地公园建设

2021年，洛阳完成了伊河关林湿地、洛河白村湿地、洛河白马寺湿地、瀍河朱樱湖湿地、瀍河后李湿地等5处湿地公园。在建设中，实现市政道路、堤顶慢道、亲水乐道三级路网互联互通，城市书房、驿站、健身设施统筹布设，打造了人水相亲的湿地生态环境。同时，严禁挖湖造景，保护原生态，修复水生态，改善水环境，做到水生陆生植物系统搭配，深水浅滩合理布局，水岸小岛相得益彰。

国家呼吸区域医疗中心成功落地洛阳

2021年，洛阳着力提升城市公共服务供给水平，加大教育、文化、养老、托育、医疗等基本民生保障投入，国家呼吸区域医疗中心成功落地洛阳，社会领域共争取中央预算内资金项目75个、资金5.8亿元，涉及61所中小学以及洛阳市中医院伊滨医院、养老设施等民生工程。同时，洛阳积极争取地铁建设专项债券资金，呼南高铁焦作经洛阳至平顶山段纳入国家“十四五”交通专项规划，助力洛阳综合枢纽能级大幅提升。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 文/图/视频）