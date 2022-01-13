春节后，2月所剩天数不多 幼儿园保育费该咋收？

近日，不少幼儿园结束春节假期开园。由于2月剩余的天数已不多，有市民向记者求助，想咨询幼儿园收费规则的相关规定。

近日，不少幼儿园结束春节假期开园。由于2月剩余的天数已不多，有市民向记者求助，想咨询幼儿园收费规则的相关规定。

市民刘女士的孩子在洛阳市涧西区一家幼儿园上学，17日，该幼儿园结束春节假期开园。“从17日到月底，一共只剩下8个工作日了，但幼儿园让家长们交半个月的保育费。”刘女士说，她认为，既然2月份剩下的工作日已经不多了，就应该按天收取保育费。

为了解幼儿园收费的相关规定，记者联系了涧西区教体局。涧西区教体局相关部门工作人员介绍，2013年，洛阳市发展和改革委员会、洛阳市教育局、洛阳市财政局出台了《关于规范我市公办幼儿园收费管理的通知》(以下简称《通知》)，目前，他们按照《通知》的规定，对所有幼儿园的收费进行管理。

“《通知》规定，幼儿园可以对入园幼儿按月或按学期收取保育教育费。”该工作人员说，“此外，《通知》规定，如果幼儿没有在一个月内完整出勤，幼儿园应按照幼儿的实际在园时间收取保育教育费。如果幼儿当月实际在园时间少于等于当月法定工作日的一半，幼儿园应按半月收取保育教育费；如果幼儿当月实际在园时间超过当月法定工作日的一半，幼儿园可以按全月收取保育教育费。”

该工作人员说，今年2月的法定工作日有16天，从2月17日到月底的法定工作日有8天，已经达到了当月法定工作日的一半，如果刘女士在这8天里把孩子送到了幼儿园，幼儿园收取半个月的保育费是符合规定的。

“在一些特殊情况，家长对幼儿园收取保育费有异议，可以和幼儿园协商。如果双方协商不成，也可以联系我们，我们会帮忙协调。”该工作人员说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)