点赞！洛阳一人入选2021“河南非遗年度人物”

23日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，2021“河南非遗年度人物”推选宣传活动颁奖典礼于22日晚举行，10名非遗传承人获评2021“河南非遗年度人物”，洛阳的省级非遗项目孟津剪纸省级代表性传承人畅杨杨榜上有名。

畅杨杨(左二)上台领奖

23日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，2021“河南非遗年度人物”推选宣传活动颁奖典礼于22日晚举行，10名非遗传承人获评2021“河南非遗年度人物”，洛阳的省级非遗项目孟津剪纸省级代表性传承人畅杨杨榜上有名。

“河南非遗年度人物”推选宣传活动在河南非遗领域尚属首次，活动以“璀璨非遗·领创未来”为主题，聚焦2021年度优秀非遗传承创新实践，推选出具有引领性、示范性、创新性、贡献性的非遗年度人物。本次活动自今年1月21日启动以来，吸引了全省近300位非遗传承人的积极报名参与，经过报名征集、专家初评，确定了30位候选人名单。最终，结合网络投票结果和专家评审，从30人中确定了10位2021“河南非遗年度人物”。

作为河南省非物质文化遗产的孟津剪纸，俗称“铰花”，是河洛文化中重要的一部分。今年31岁的畅杨杨，自幼学习“铰花”，致力于剪纸艺术的传播与发展，创作出大量剪纸作品，多次获得全国性奖项，他本人先后获得“全国乡村文旅能人”、河南省第二批农村实用人才、河南省青年五四奖章等荣誉。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 裴俊虎)