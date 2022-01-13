洛阳市将加快探索城市道路“绿波带”建设

加快推进公交专用道建设，加快探索城市道路“绿波带”建设……23日，洛阳市公安工作会议召开。记者从会上获悉，今年，洛阳市公安机关将聚焦群众所需所盼，推出一系列便民利民措施。

加快推进公交专用道建设，加快探索城市道路“绿波带”建设……23日，洛阳市公安工作会议召开。记者从会上获悉，今年，洛阳市公安机关将聚焦群众所需所盼，推出一系列便民利民措施。 加快推进公交专用道建设，加快探索城市道路“绿波带”建设……23日，洛阳市公安工作会议召开。记者从会上获悉，今年，洛阳市公安机关将聚焦群众所需所盼，推出一系列便民利民措施。 ——持续推进“放管服”改革 持续提升一门通办、全城通办服务质量和效率，加快推动电子证照应用场景多元化，加快推进公交专用道建设，推行机动车检验“互联网+”监管，确保各项措施更加亲民、利民。 ——联防联控消除风险隐患 加强风险隐患排查整治，强化“九小场所”、集贸市场和新型业态消防安全专项治理。建立矛盾纠纷排查化解联动新机制，联合司法部门在派出所设立乡镇(街道)人民调解委员会驻所调解工作室，力争实现矛盾纠纷排查率、化解率100%。 ——全面优化交通秩序治理体系 构建精准化、智能化交通治理服务体系，扎实推进电动三轮车、低速电动四轮车综合整治，年底前实现路面车辆规范行驶。 加强重点行业、重点企业源头管理，挂牌整治道路安全隐患，加快探索城市道路“绿波带”建设，建立非现场抓拍审核系统，全面优化交通秩序治理体系。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图 通讯员 裴皓 王浩）