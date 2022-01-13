洛阳首批8所现代化高中6月底全面开工

23日，记者从2022年度洛阳市教育工作视频会议上获悉，今年，洛阳将持续推动实施“县管校聘”改革、校长职级职改革、高中外迁工程、教师培训发展体系建设、基础教育质量提升、职业教育创新高地建设，加快形成现代化教育高质量发展体系。

23日，记者从2022年度洛阳市教育工作视频会议上获悉，今年，洛阳将持续推动实施“县管校聘”改革、校长职级职改革、高中外迁工程、教师培训发展体系建设、基础教育质量提升、职业教育创新高地建设，加快形成现代化教育高质量发展体系。

建立校长后备人才库

会议透露，洛阳全市教育系统将持续深化“县管校聘”改革，逐步建立专业化、数据化的教师评价体系。今年9月底前，各县区要全部完成改革任务。

洛阳也将加快实施校长职级制改革，逐步打造一支适应现代教育体系的高质量的中小学校长队伍。今年3月底前，要系统建立全市校长后备人才库，完成市直学校校长职级首次认定。同时，要落实校长聘期管理考核，出台配套量化考核办法，考核不合格的一律解聘。

会议要求，洛阳各县区要严格落实义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员标准，缴足缴齐义务教育教师的社会保险、住房公积金。今年，洛阳要建成农村教师周转宿舍350套，补充农村特岗教师500名。