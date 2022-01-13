9个“2”！2022年2月22日，宜阳135对新人当天领证

2022年2月22日，农历正月廿二，正好还是星期二，由于数字“2”谐音“爱”，有着“成双成对”“爱意满满”的美好寓意。对很多情侣们来说，这一天是千载难逢的有“爱”日。

2022年2月22日，农历正月廿二，正好还是星期二，由于数字“2”谐音“爱”，有着“成双成对”“爱意满满”的美好寓意。对很多情侣们来说，这一天是千载难逢的有“爱”日。

当天，宜阳县行政服务中心民政局婚姻登记窗口，迎来结婚登记高峰，全天共办理结婚登记135对。

为确保所有符合登记条件的新人都能满意而归，宜阳县民政局婚姻登记窗口采取多项措施积极应对。县民政局及时启动应急预案，提前布置办证场所，维护婚姻登记网络，全面检测、检修电脑、打印机等硬件设备，确保设施正常运作。

按照中心疫情防控安排部署做好各项工作，设置婚姻登记专用通道，专人负责登记信息和查验健康码，利用广告机温馨提示办领证人员佩戴口罩、做好个人防护和遵守公共办证秩序。

同时，县民政局增加了专门的证件审核窗口，提高结婚登记的同时段受理量，提升受理效率；分单双号窗口办证，有效分流人群，方便了准新人及时办理登记。

此外，县民政局还专门组织爱心志愿者10余名，协助登记员加班加点办理登记，做到提前上班、中午换班吃午餐、延迟下班等，进一步提高工作效率。④