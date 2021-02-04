截至2022年2月22日，洛阳累计接种新冠疫苗1505.44万剂次

23日，“实事惠民生 聚力谋出彩”系列新闻发布会的第五场——“建设健康洛阳”专场发布会举行。

健康是广大人民群众的共同愿望和追求，事关国家和民族的长远发展。23日，“实事惠民生 聚力谋出彩”系列新闻发布会的第五场——“建设健康洛阳”专场发布会举行。洛阳市卫生健康委、洛阳市妇联、洛阳市疾病预防控制中心发布去年建设健康洛阳工作贯彻落实情况。

完善公共卫生服务体系

自2020年12月28日启动新冠疫苗应急接种以来，洛阳市卫健委指导各地迅速开展对象摸底、接种单位确定、接种人员培训、疫苗采购供应等工作，按时、规范、安全完成新冠疫苗接种任务。

截至2022年2月22日，洛阳市累计报告接种新冠疫苗1505.44万剂次，3岁以上完成全程接种601.15万人；60岁以上老年人新冠疫苗接种覆盖人数达106.3万；洛阳市完成加强免疫接种238.34万人。

一批医疗机构提质升级

河南科技大学第二附属医院、市妇幼保健院成功创建三级甲等医院；偃师人民医院、伊川县人民医院、嵩县人民医院、宜阳人民医院成功晋升三级医院。

去年6月11日，国家发展和改革委员会发文明确洛阳市中心医院承建西安交通大学第二附属医院洛阳医院，国家呼吸区域医疗中心正式落地洛阳；河南洛阳正骨医院国家中医骨伤科区域医疗中心建设稳步推进。