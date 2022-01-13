洛阳爱心企业向王珊珊家捐赠一套住房【视频】

23日上午，在洛阳市西工区政府会议室举行的爱心捐赠仪式现场，洛阳爱心企业——和昌集团向王珊珊一家捐赠一套住房，以表彰她在本届女足亚洲杯上的优异表现。

23日上午，在洛阳市西工区政府会议室举行的爱心捐赠仪式现场，洛阳爱心企业——和昌集团向王珊珊一家捐赠一套住房，以表彰她在本届女足亚洲杯上的优异表现，同时表达洛阳家乡父老对王珊珊的深切关爱，切实改善一家人的生活条件。

爱心企业的负责人表示，王珊珊及中国女足姑娘们生动诠释了不畏强敌、顽强拼搏、团结奋斗、永不言弃的精神，给中国争光、为河南添彩、温暖了洛阳的家乡父老。希望她们今后再接再厉，勇攀高峰，再创辉煌。

捐赠仪式现场，在洛阳市体育局、西工区政府负责人的见证下，王珊珊的父亲与爱心企业签订捐赠协议，公证人员现场宣读了公证书。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 李卫超 文/图/视频)