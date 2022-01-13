郭寨公交停车场何时开工？洛阳市公交集团最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：郭寨公交停车场迟迟未开工，是何原因？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：郭寨公交停车场迟迟未开工，是何原因？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：郭寨公交停车场迟迟未开工，是何原因？何时能开工建设？
洛阳市公交集团回复：原郭寨公交停车场已规划调整至洛伊快速通道与常付路S238交叉口东北角，用地面积约15亩。据近期与龙门园区管委会协商了解，该地块规划还需要再次调整，公交集团将根据规划调整的实际情况，积极与龙门园区管委会沟通协商，尽快落实该地块用地位置，继续推进该场站建设。
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