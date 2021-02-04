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洛阳规模以上工业企业复工复产率超99%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.23 08:33
中信重工工人在加紧赶制客户订单产品，力争实现首季“开门红” 洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄

　　昨日，记者从市工信局获悉，截至目前，我市规模以上工业企业复工复产率超过99%。

　　为保证复工复产效果，市工信局早在年初就下发了《关于做好一季度工业稳运行重点工作的通知》，对全市企业运行监测、复工复产、项目建设、疫情防控等工作进行部署。同时，开通工作专线，积极协调解决企业生产经营中存在的困难和问题，向省工信厅申请各类通行证490张，迄今累计运送生产生活物资6.5万余吨，有效保障了企业规范生产。

　　根据工作规划，我市将在保障全市企业应复尽复的基础上，推动企业达产达效：深入开展“万人助万企”活动，推动助企范围向市场主体全覆盖转变，并结合“三个一批”活动，扎实开展“工业项目建设春季百日攻坚行动”，全面加快338个续建项目进度，推动128个计划开工项目应开尽开，确保一季度完成工业投资超175亿元；落实专项支持政策，确保全年实施“三大改造”项目450个以上，一季度完成技改投资超95亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王星星)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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