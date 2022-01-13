全面清查私搭乱建 3月底前要核验整改拆除成果

昨日，全市城市区商品房小区私搭乱建专项整治工作会议召开，对相关工作进行部署，明确责任分工，要求3月底前核验整改拆除成果。

昨日，全市城市区商品房小区私搭乱建专项整治工作会议召开，对相关工作进行部署，明确责任分工，要求3月底前核验整改拆除成果。

会议强调，要提高政治站位，牢固树立“为人民管好城市、管好城市为人民”理念，坚持把私搭乱建专项整治工作与打造平台型创新城市、青年友好型城市、全国文明典范城市等工作相结合，推动各项工作落地落实。要明确主体责任，坚持属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，全面清查私搭乱建的主体、位置、面积等情况，做到全覆盖、不遗漏、无死角。要严格私搭乱建甄别认定，确保认定流程完整、标准统一，最大限度确保甄别认定的准确性。要重点解决党员干部中存在的私搭乱建现象，对那些在动员教育、公告公示期满后仍未自行整治拆除到位的要严厉问责。要全面发动群众提供违法线索，依靠群众的积极参与和配合，营造全面整治私搭乱建的良好氛围。

市领导李保国、孙延文参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)