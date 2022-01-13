轴研所国家企业技术中心获评行业第一

记者昨日从洛阳轴承研究所有限公司获悉，国家发改委近日发布国家企业技术中心2021年评价结果，轴研所国家企业技术中心以84.3分的成绩，位列全国轴承行业第一。

记者昨日从洛阳轴承研究所有限公司获悉，国家发改委近日发布国家企业技术中心2021年评价结果，轴研所国家企业技术中心以84.3分的成绩，位列全国轴承行业第一。

国家企业技术中心由国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局五部委联合授予，其认定审核过程严格，评价结果权威，是目前国内规格最高、影响力最大的技术创新平台之一。其综合考评指标包括申报企业的创新人才、技术积累、创新平台、技术产出和创新效益等。

2020年，轴研所技术中心成功获批第27批国家企业技术中心。去年全年，企业共承担国家重点研发计划及省部级重大科技专项20余项，为“嫦娥五号”、“天和”核心舱、“天问1号”、“祝融”号火星车、“天妃”1号等国家重大工程和大国重器配套高性能轴承；打破国外垄断，成功研制国内首台套7兆瓦级海上风电主轴轴承，并实现装机应用；负责的“高性能滚动轴承加工关键技术与应用”项目荣获国家科技进步二等奖及其他省部级奖项4项；授权发明专利50余项，制修订国家标准、行业标准10余项，成功代表中国获得ISO/TC4的SC6、SC11秘书国地位，实现行业重大突破。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 乔忠义)