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到2025年，洛阳将推动全市电子信息制造产业规模达600亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.23 08:25

　　在国家新基建政策及市场资本的双轮驱动下，电子信息产业市场需求明显改善，产业增长呈稳固态势，预计未来一段时间内市场有望保持强劲增长态势。

　　我市电子信息制造产业在电子功能材料、电子元器件等领域具有一定基础，2021年营业收入超300亿元，比上一年增长超30%。

　　在电子功能材料领域，我市以中硅高科、洛阳单晶硅等企业为龙头，形成了包含高纯度电路级多晶硅、大尺寸单晶硅、高性能抛光片及外延片等产品的完整半导体产业链。麦斯克电子具备年产36万片8英寸集成电路级硅抛光片产能；四丰电子是国内首家研发制造高世代用钼靶材的生产企业，其高纯钼靶材国内市场占有率接近50%。

　　在电子元器件领域，中航光电研发的中高端光、电、流体连接元件，广泛应用于航空、航天、通信与数据中心、轨道交通、新能源汽车、电力等领域。企业研发的56Gbps高速光电连接器，技术达到国际先进水平，产品占据全国市场75%份额。

　　在此基础上，我市将聚焦硅抛光片、靶材、电子气体等发展方向，通过打造硅基材料生产基地、研发大尺寸硅抛光片技术等，对接中环股份、合盛硅业等龙头企业，谋划实施麦斯克大尺寸半导体硅晶圆生产线、中硅高科转型升级等一批重点项目，大力发展电子功能材料产业；聚焦光电连接器、传感器等方向，通过加快光电连接器省内推广应用、丰富传感器应用场景等措施，谋划实施中航光电基础器件产业园等一批项目，大力发展电子元器件产业。

　　“十四五”期间，我市将推动全市电子信息制造产业规模到2023年达到450亿元，到2025年达到600亿元，持续打造中西部电子信息制造产业高地。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王燕飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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