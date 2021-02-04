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聚焦重点、精准发力 洛阳各县区将持续深入开展“万人助万企”活动（从县区经济工作会议上看万人助万企）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.23 08:30
日前，孟津区河南新嘉华包装有限公司呈现出产销两旺的良好态势。该区在“万人助万企”活动中，千方百计为企业排忧解难，帮助企业做大做强做好，为区域经济蓄足发展能量(资料图片)

　　2000万元、25万元……近日，在伊滨区楼宇政策资金兑现仪式上，创新大厦等楼宇和企业共获得奖励资金约2238万元。

　　去年，该区研究出台文件为楼宇经济高质量发展提供政策保障，鼓励企业进驻伊滨。去年，全区新增楼宇企业1378个，同比增长31.11%。

　　这正是我市开展“万人助万企”活动的一个缩影。今年，我市提出要精准有效开展“万人助万企”活动，将其作为推动高质量发展的长久之策，对“有前景、有困难”的“两有”企业进行精准帮扶，一企一策满足个性诉求，强化国家减税降费政策落实，出台减租优惠政策支持小微企业和个体工商户发展等。

　　围绕落实市委市政府部署要求，我市各县区召开经济工作会议，对开展“万人助万企”活动进行细化落实。

　　实施领导分包制度，是扎实开展“万人助万企”活动的一项重要举措。近日，嵩县召开县委经济工作会议，提出要完善包联制度，对全县100家重点企业，实行县、乡两级领导分包联系全覆盖，开展惠企政策进乡镇、进园区、进企业“三进”活动，将“人找政策”转变成“政策找人”。孟津区委经济工作会议提出，要落实“链长制”和领导分包制度，建立反映和解决问题的“绿色通道”，多为企业送服务、解难题、办实事，让市场主体“生机盎然”。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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