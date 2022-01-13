中航光电科技股份有限公司副总工程师张磊：发力连接器 推动产业链整体发展

“随着‘双碳’目标的加速实现、物联网和大数据等新兴产业领域的蓬勃发展，站上风口的连接器产业前景将更加广阔。”中航光电科技股份有限公司副总工程师张磊在我市风口产业发展能力提升系列培训班授课时表示。

“随着‘双碳’目标的加速实现、物联网和大数据等新兴产业领域的蓬勃发展，站上风口的连接器产业前景将更加广阔。”中航光电科技股份有限公司副总工程师张磊在我市风口产业发展能力提升系列培训班授课时表示。

连接器是一种提供连接与分离功能，在器件与组件、组件与机构、系统与子系统之间起着电气连接和信号传递作用的器件。

作为国家基础性、战略性资源，连接器是各类设备、装备中最基础的部件，是系统可靠性的关键要素之一，具有品种多、用量大、应用范围广等特点。以中航光电为例，该企业现已拥有300多个产品系列，产品品种超过25万个。

在张磊看来，发展连接器产业的意义重大。首先，其发展能够带动一大批包括金属、塑胶和电镀材料等原材料厂家规模的扩大和技术的发展，实现更多高端原材料的国产化；其次，越来越多高端连接器的成功研制，能够带动零件加工制造技术的突破，推动精密高端制造技术发展，从而对我国机械加工、电镀、模具制造行业的工业体系、规模、技术水平的全面发展带来长远影响。

他建议，我市应抓住风口，聚焦航空航天、5G通信设备、海洋装备、大数据中心、新能源汽车及充电桩、轨道交通、机器人、医疗电子等高端领域的应用需求，加速发展连接器产业，依托“洛阳创新”推动全国光电连接技术实现跨越式发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 邱腾飞 苗得雨）