万烨：加速打造具有洛阳特色的集成电路产业集群

“洛阳的地理环境非常适合发展集成电路产业，要进一步完善产业园区规划和产业发展规划，加速集成电路资源集聚，通过把握产业风口实现产业提级。”洛阳中硅高科技有限公司总经理兼硅基材料制备技术国家工程研究中心副主任万烨表示。

“洛阳的地理环境非常适合发展集成电路产业，要进一步完善产业园区规划和产业发展规划，加速集成电路资源集聚，通过把握产业风口实现产业提级。”洛阳中硅高科技有限公司总经理兼硅基材料制备技术国家工程研究中心副主任万烨表示。

集成电路是当今信息技术产业高速发展的基础和原动力，已经高度渗透到国民经济和社会发展的多个领域。目前，集成电路在信息、通信、消费电子、高铁、汽车电子、医疗电子及其他消费类领域占比不断扩大，并保持高速增长。作为各国产业发展的重点方向，集成电路产业也是未来大国竞争的主要领域。

“从上游的多晶硅、单晶棒及硅片制备，到中游的晶圆制备、芯片制备，再到下游的集成电路、终端应用，洛阳目前构建了半导体制造产业链，区域行业影响力明显提升，已形成发展集成电路产业的多项利好。”万烨说。

在具体发展上，他建议，洛阳应抓住国家构建全产业链的机遇，支持研发生产氮化硅、碳化硅、高世代显示面板用靶材、超高纯多晶硅、电子特气等材料，以及新型显示、智能传感器等新兴领域产品，为集成电路提供基础支撑；同时充分发挥全市研发和检测平台作用，建设高端芯片制造研发和测试平台，促进研发与应用深度结合，推进产业链协同发展，加速打造具有洛阳特色的集成电路产业集群。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 邱腾飞 苗得雨）