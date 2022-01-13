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“洛”字号小麦新品种有望通过国家、河南省审定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.23 08:23
2020年2月，在孟津一麦田里，给小麦洒药、施肥实现机械化 （资料图片）

　　面条、馒头、饺子……面食是洛阳人饭桌上当之无愧的“主角”，作为面食的原始材料，小麦在我市粮食生产中担当重任。

　　日前，洛阳农林科学院申报的“河南省抗旱节水小麦育种工程技术研究中心”通过河南省科技厅认定。新品种洛麦41、洛旱28、洛麦38有望通过国家、河南省审定(处于公示期)，“洛”字号小麦品种将“添丁”。这也为我市小麦增产、扛稳粮食安全重担贡献更多科技力量。

　　4000多年前，小麦已出现在中国的土地上

　　其实，小麦的“祖籍”并不在中国。学术界普遍认为，小麦的起源地是今天的新月沃土地区(现西亚、北非一带)。

　　1993年，在我市皂角树遗址发掘过程中，考古人员在夏代聚落遗址发现了大量粮食标本，其中就有小麦。从发现的数量和位置来看，小麦在当时应该是普遍种植的，可以推断出——小麦在4000多年前已出现在中国的土地上。

　　此后，小麦种植便在我国“遍地开花”。2017年，陕西考古人员在发掘西周镐京遗址时，在一个灰坑中出土大量小麦炭化颗粒，镐京遗址是西周都城所在地，这说明至少在西周中期，我国已经开始了小麦规模化种植，并逐步改变了以粟米为主食的北方人食物结构。南方也曾出现小麦，有文献记载“吴郡、吴兴、东阳无麦禾，大饥”。可见在当时，小麦在江浙一带已经具有了一定的种植规模。

　　在历代文人笔下，我们也时常能看到“小麦”的身影。唐代诗人白居易在《观刈麦》中写道：“夜来南风起，小麦覆陇黄。”宋诗《山家》中也有“小麦连湖熟，黄梅作弹飞”。这些诗句都描写了小麦成熟时的景象。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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