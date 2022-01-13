洛阳3家单位存在消防安全隐患被曝光

日前，市消防救援支队组织开展常态化火灾隐患集中曝光行动，对在检查过程中发现的3家存在消防安全隐患的单位进行曝光，借此督促相关单位加快整改进度，及早消除隐患。
日前，市消防救援支队组织开展常态化火灾隐患集中曝光行动，对在检查过程中发现的3家存在消防安全隐患的单位进行曝光，借此督促相关单位加快整改进度，及早消除隐患。
日前，市消防救援支队组织开展常态化火灾隐患集中曝光行动，对在检查过程中发现的3家存在消防安全隐患的单位进行曝光，借此督促相关单位加快整改进度，及早消除隐患。
3家存在消防安全隐患的单位：
1.邙山农贸市场
地址：西工区机场路中心血站对面
隐患：场所内部分商铺使用聚氨酯夹心彩钢板搭建、场所内东出口吊顶使用易燃可燃材料装饰。
2.宜阳县兴尚物业管理有限公司(文兴水尚小区)
地址：宜阳县锦屏镇文兴水尚
隐患：疏散楼梯间堆放杂物、室内消火栓未张贴使用方法、封闭楼梯间堆放杂物。
3.银鑫锦绣港湾小区(洛阳银鑫物业)
地址：老城区九都东路与凤化街交叉口
隐患：电动车占用消防车通道。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605