洛阳3家单位存在消防安全隐患被曝光

日前，市消防救援支队组织开展常态化火灾隐患集中曝光行动，对在检查过程中发现的3家存在消防安全隐患的单位进行曝光，借此督促相关单位加快整改进度，及早消除隐患。

日前，市消防救援支队组织开展常态化火灾隐患集中曝光行动，对在检查过程中发现的3家存在消防安全隐患的单位进行曝光，借此督促相关单位加快整改进度，及早消除隐患。 日前，市消防救援支队组织开展常态化火灾隐患集中曝光行动，对在检查过程中发现的3家存在消防安全隐患的单位进行曝光，借此督促相关单位加快整改进度，及早消除隐患。 3家存在消防安全隐患的单位： 1.邙山农贸市场 地址：西工区机场路中心血站对面 隐患：场所内部分商铺使用聚氨酯夹心彩钢板搭建、场所内东出口吊顶使用易燃可燃材料装饰。 2.宜阳县兴尚物业管理有限公司(文兴水尚小区) 地址：宜阳县锦屏镇文兴水尚 隐患：疏散楼梯间堆放杂物、室内消火栓未张贴使用方法、封闭楼梯间堆放杂物。 3.银鑫锦绣港湾小区(洛阳银鑫物业) 地址：老城区九都东路与凤化街交叉口 隐患：电动车占用消防车通道。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩)