洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳3家单位存在消防安全隐患被曝光

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.23 08:27

　　日前，市消防救援支队组织开展常态化火灾隐患集中曝光行动，对在检查过程中发现的3家存在消防安全隐患的单位进行曝光，借此督促相关单位加快整改进度，及早消除隐患。

　　3家存在消防安全隐患的单位：

　　1.邙山农贸市场

　　地址：西工区机场路中心血站对面

　　隐患：场所内部分商铺使用聚氨酯夹心彩钢板搭建、场所内东出口吊顶使用易燃可燃材料装饰。

　　2.宜阳县兴尚物业管理有限公司(文兴水尚小区)

　　地址：宜阳县锦屏镇文兴水尚

　　隐患：疏散楼梯间堆放杂物、室内消火栓未张贴使用方法、封闭楼梯间堆放杂物。

　　3.银鑫锦绣港湾小区(洛阳银鑫物业)

　　地址：老城区九都东路与凤化街交叉口

　　隐患：电动车占用消防车通道。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌率队到上海、杭州考察对接项目
  • “史上最有爱”的日子，我们结婚啦！...
  • 即日起，洛阳市民可在线提取住房公积...
  • 岗位超5000个！洛阳今年首场重点企业...
  • 冬奥组委特许授权电影《我心飞扬》首...
  • 老旧小区换新颜 居民生活更美好【组图】
  • 年底前，洛阳市中心医院伊滨院区建成投用
  • 礼让斑马线再升级！洛阳公交车正式进...
  • 通过社保卡领养老金必须换成第三代社...
  • 父女俩遭遇车祸 洛阳女博士“教科书...
    		•
    百姓呼声
    文旅专线18米新能源电车能否换运营线路？
    洛阳谷水高新技术产业开发区具体规划问题
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    洛浦散步随拍

    梅花山上赏梅花

    春消息

    红尘视觉 春天到
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605