今日洛阳晴天间多云 气温-4℃到9℃

洛阳今日晴天间多云，偏东风2级到3级，气温-4℃到9℃。

今天是农历正月二十三，八九的第二天。天气很应景，阳光洒满大地，温暖的春天离我们又近了一步。

最新天气预报显示，我市本周天气踏上回暖路，最高气温将升至14℃。据最新气象资料分析，本周我市有两次弱冷空气活动，多西北气流控制，以晴好天气为主，最高气温逐渐回升，25日(周五)最高气温将升至14℃。

柳树是报告春消息的使者。冬天过去，河畔的柳树率先吐出嫩芽，告诉人们春天来了。在北京冬奥会闭幕式上，“折柳”这一极具中国特色的意象，吸引全世界瞩目。

“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。”唐代诗人李白的诗歌《春夜洛城闻笛》，展现了“折柳”的悠久历史。

中国天气网预计，本周末，我国最高气温10℃线会向北挺进到华北北部，华北至长江中下游一大片区域，将迎来今年以来气温新高，暖意回归。

来看看今明两天的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来受高空西北气流控制，我市以晴好天气为主，最高气温逐渐回升，预计今天晴天间多云，偏东风2级到3级，气温-4℃到9℃；明天晴天间多云，偏东风2级转西南风3级到4级，气温-3℃到11℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)