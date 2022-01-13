注意！今日，洛阳市住房保障和房产服务中心发布风险提示，一起来看看吧。

注意！今日，洛阳市住房保障和房产服务中心发布风险提示，一起来看看吧。

近期，住房中心在房地产中介市场检查和处理群众投诉中发现，洛阳房通通房地产经纪有限公司(位于河南省洛阳市老城区春都路286号院东美好家园门面房2#,法人张秀秀)，该经纪机构未在我住房中心备案的情况下，以“高收低租”形式开展住房租赁业务，现该经纪机构门店关闭，无法联系，造成房东租金收不回，房客投诉等现象发生。

为更好地维护我市房地产中介市场秩序，加强风险防范，保障群众利益不受损失，住房中心郑重提醒，广大群众在买房、卖房、出租及租房过程中，不要选择未备案的洛阳房通通房地产经纪公司，以免造成不必要的经济损失。

如有此类情况发生，请及时拨打投诉电话：

住房中心：63206063

瀍河区：65171967

老城区：65101060

西工区：63225180

涧西区：64150113

高新区：64332520

洛龙区：65962158

伊滨区：69690911

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