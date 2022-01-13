注意！今日，洛阳市住房保障和房产服务中心发布风险提示，一起来看看吧。
注意！今日，洛阳市住房保障和房产服务中心发布风险提示，一起来看看吧。
注意！今日，洛阳市住房保障和房产服务中心发布风险提示，一起来看看吧。
近期，住房中心在房地产中介市场检查和处理群众投诉中发现，洛阳房通通房地产经纪有限公司(位于河南省洛阳市老城区春都路286号院东美好家园门面房2#,法人张秀秀)，该经纪机构未在我住房中心备案的情况下，以“高收低租”形式开展住房租赁业务，现该经纪机构门店关闭，无法联系，造成房东租金收不回，房客投诉等现象发生。
为更好地维护我市房地产中介市场秩序，加强风险防范，保障群众利益不受损失，住房中心郑重提醒，广大群众在买房、卖房、出租及租房过程中，不要选择未备案的洛阳房通通房地产经纪公司，以免造成不必要的经济损失。
如有此类情况发生，请及时拨打投诉电话：
住房中心：63206063
瀍河区：65171967
老城区：65101060
西工区：63225180
涧西区：64150113
高新区：64332520
洛龙区：65962158
伊滨区：69690911
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605