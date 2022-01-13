通过社保卡领养老金必须换成第三代社保卡吗？社保卡热点回应来啦！

近日，洛阳全面启动使用社保卡发放社保待遇工作引起广泛关注。其中，“第三代社保卡”“金融账户功能激活”等成为市民咨询的热点关键词。

近日，洛阳全面启动使用社保卡发放社保待遇工作引起广泛关注。其中，“第三代社保卡”“金融账户功能激活”等成为市民咨询的热点关键词。

22日，记者梳理热点问题，并采访洛阳市人力资源社会保障电子政务中心等部门为您一一解答。

●问题一：领取相关社保待遇或补贴，必须更换为第三代社保卡吗？

答：无论您持有的是第二代社保卡还是第三代社保卡，都可以正常使用，不影响领取相关社保待遇或补贴。

2021年5月起，洛阳开始推行第三代社保卡，目前第二代社保卡与第三代社保卡采取自然过渡的方式进行更换。第二代社保卡在没有丢失、损坏的情况下，都是可以正常使用的。

如果市民自愿更换第三代社保卡，可以通过支付宝搜索“河南社会保障卡”生活号进行线上申办，也可到社保卡合作银行经办服务网点进行线下申领。目前，全市已设立549家社保卡经办服务网点，实现市、县、区、乡镇全覆盖，即时办理，立等可取。

以下是社保卡反面的卡样，不管手里是哪一种，只要没有损坏、消磁都可以正常使用。

第二代社会保障卡样卡

第三代社会保障卡样卡

第三代社会保障卡样卡