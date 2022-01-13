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洛阳军医列车上救人 被赞“你可以永远相信人民解放军”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 20:52

　　“作为一名人民军医，遇到这样的情况，必须义无反顾站出来。”说这话的是驻洛联勤保障部队第九八九医院卫勤处处长翁维。21日上午，翁维和同事李珂乘坐高铁前往西安出差，列车行驶途中有乘客突发昏厥，他们听到广播后，第一时间赶往现场实施抢救，乘客很快转危为安。

　　翁维说：“八点半前后，一名年轻小伙子身体瘫软跌倒、脸色苍白、嘴唇发紫、大汗淋漓。列车工作人员和乘客围在小伙子身边呼喊他，他却没有任何回应。”

　　“我们是医生。”当伤病员管理科主任李珂说出这句话时，大家迅速让出一条通道。翁维和李珂将患者身体放平，头偏至一侧，迅速检查呼吸、脉搏、心跳，测量血压，同时按揉合谷穴。车上乘客介绍，小伙子刚从卫生间出来，还没走几步就跌倒。

　　“经现场检查，这名男青年呼吸急促、脉搏细弱、血压低，综合其症状，推断他应该是体位性低血压引起的晕厥。”有长期临床工作经验的翁维快速作出判断后说：“患者应保持平卧体位，最好找氧气进行吸氧，检查身体各部位有没有摔伤、碰伤。”

　　5分钟后，患者渐渐苏醒。“请拿杯温开水，拿一颗糖来。”李珂让患者将糖块含在嘴里，喂他少量温水，同时嘱咐道：“注意调整呼吸，慢慢深呼吸。”

　　10分钟后，患者完全恢复意识，在场的人都长舒了一口气。得知救人的是来自洛阳的军医，车上的乘客纷纷点赞：“专业，教科书式抢救。”“你可以永远相信人民解放军！”列车长也不停向两位医生道谢，为他们的挺身而出、临危不乱而点赞。翁维和李珂向患者详细交代注意事项后，才回到座位上。

　　联勤保障部队第九八九医院相关负责人介绍，此次在列车上参与救人的两名军医都长期在临床一线工作，其中李珂还曾赴武汉火神山医院抗击新冠肺炎，荣获抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手称号。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯振洲）(图片由通讯员提供)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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