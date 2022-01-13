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恭喜！最“有爱”的一天，洛阳1281对新人领证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 20:53

　　2月22日上午，洛阳小伙韦飞翼和女友庄静雅在洛阳市西工区民政局婚姻登记处领取编号为“222”的结婚证，两人激动地直呼“真幸运，好兆头”！两人相恋多年，打算在今年3月举办婚礼，提前选好了领证时间。

　　2月22日是星期二，也是壬寅虎年正月廿二，“2”谐音“爱”，因此当天被网友称为“最有爱的一天”，洛阳民政部门迎来结婚登记高峰。

　　洛阳市西工区民政局婚姻登记处温茜主任介绍，截至22日17时45分，当天共有66新人在婚姻登记处办理结婚登记，这一数据是平时的三倍以上。

　　“考虑到新人领证热情高，我们根据洛阳市民政局的倡议，提前制定了婚姻登记高峰工作方案，实行预约办理，在做好疫情防控工作的前提下，确保新人能够顺利领证。”温茜说，作为全省第一批婚俗改革实验区，从今年开始，洛阳市西工区民政局婚姻登记处在为新人颁发结婚证时，都会发放文明婚俗宣传单，鼓励新人节俭举办婚礼，拒绝“天价”彩礼。

　　记者在洛阳市洛龙区民政局婚姻登记处看到，许多新人一大早赶来排队，想在“最有爱的一天”与爱人登记结婚。当天，有89对新人在洛阳市洛龙区民政局婚姻登记处领证。

　　洛阳市民政局社会事务科提供的数据显示，截至22日17时45分，洛阳全市共1281对新人喜结良缘。其中，洛阳市宜阳县民政局婚姻登记处办理结婚登记数最多，达到135对。

　　婚姻登记员提醒广大新人，健康安全高于一切，请新人们尽量不要在特殊日子“扎堆”，选择错峰登记，避免长时间等待。过好日子，每天都是良辰吉日！

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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