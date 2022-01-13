冬奥组委特许授权电影《我心飞扬》首映 洛阳籍演员孟美岐担任女主角【视频】

今天下午，在位于北京市的中国电影博物馆，电影《我心飞扬》举行全国首映礼。这是一部讲述20年前中国首枚冬奥会金牌获得者的故事，同时也彰显了中国运动员拼搏进取、为国争光的精神。

今天下午，在位于北京市的中国电影博物馆，电影《我心飞扬》举行全国首映礼。这是一部讲述20年前中国首枚冬奥会金牌获得者的故事，同时也彰显了中国运动员拼搏进取、为国争光的精神。值得关注的是，本片女主角、在片中饰演中国短道速滑国家队队员杨帆(以中国冬奥首金获得者杨扬为原型)的演员，是来自洛阳市的青年演员、歌手孟美岐，同时她也是洛阳文化旅游推广大使。

2月20日，北京冬奥会闭幕，北京也真正成为世界上首个“双奥之城”，中国冬奥代表团又一次创造历史，在这个举国欢腾时刻，电影《我心飞扬》以时间为轴，带领观众重温那个从中国北方小镇走出来的冰雪女孩，如何一步一步站在国际奥林匹克的领奖台上。

据介绍，电影《我心飞扬》为北京冬奥组委特许授权电影故事片，由中国冬奥首金获得者杨扬及她的教练辛庆山共同担任顾问，徐峥监制，王放放执导，孟美岐、夏雨领衔主演，裴魁山、萨日娜、焦刚、张国强等主演。

该影片的主创团队曾创作讲述第一个参加奥运会的中国人刘长春的电影《一个人的奥林匹克》，中国第一块奥运金牌获得者许海峰的电影《许海峰的枪》，而此次这部中国冬奥首金故事的电影《我心飞扬》，与前两部共同组成“中国奥林匹克三部曲” 。

作为三部曲的完结篇，《我心飞扬》的创作灵感源自中国短道速滑运动员杨扬的故事。她在2002年美国盐湖城冬奥会上，夺得短道速滑女子500米冠军，实现我国冬奥金牌“零的突破”。