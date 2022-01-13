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群众事群众议！洛阳付店镇探索“阳光票决”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 20:54

　　“今天大家一起讨论下咱组那块集体林地的问题。”日前，洛阳市汝阳县付店镇石柱村宋家庄组网格长宋德智在家门前组织召开了一次“阳光票决”会议。

　　大家各抒己见，现场气氛热烈。在随后的票决环节，在场的23名组内村民纷纷举手，表示赞同那块林地收归集体。就这样，长期困扰宋家庄组的一片集体林地流失问题出现了转机。由于历史原因，该片林地此前迟迟未能收归集体，也没有得到有效利用。此次“阳光票决”不仅促成了问题解决，还有效厘清了集体资产。

　　近年，付店镇探索形成了以党建引领、“网格治理”和“阳光票决”为核心的村级事务管理制度。“网格治理”是把各个行政村设置为三级网格。在网格内由老干部、老党员以及乡贤等担任网格长和网格员。网格长对群众反映的问题进行汇总，在广泛听取组内意见建议后，组织网格内利益相关者协商沟通，化解矛盾、达成共识。如果未能解决，网格长将召开组内会议，对各项事务或矛盾解决方案进行“阳光票决”。“阳光票决”实行网格分级管理，拓宽了群众参与村务管理决策渠道，目前已在全镇推广实施。

　　去年以来，随着市委乡村振兴“151”工作举措的逐渐深入，付店镇将“小网格、大治理”阳光票决工作法与“三清两建”等重点工作相结合，在推进乡村治理方面成效显著。截至目前，付店镇14个村通过走访入户、召开“阳光票决”会议等形式收集线索及矛盾92个，已研判并处理到位87起，矛盾调处率达95%。

　　付店镇有关负责人表示，下一步，将把“网格治理”与“三清两建”、乡村运营等紧密结合，利用网格员“人熟、地熟、民意熟”的本土优势和村组事务“阳光票决”工作机制，进一步提升农村社会治理精细化管理水平，推动乡村振兴工作深入开展。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 罗兴涛 通讯员 陈婷婷 刘中立（图片由受访者提供）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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