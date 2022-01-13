父女俩遭遇车祸 洛阳女博士“教科书式”救人【视频】

“闺女，真是太感谢你了，不光救人还为后续追责帮了大忙！”22日下午，洛阳市涧西区居民杨宏哲和妻子来到河南科技大学，专程将一封感谢信送到了该校在读博士生王雪婷手中。

“闺女，真是太感谢你了，不光救人还为后续追责帮了大忙！”22日下午，洛阳市涧西区居民杨宏哲和妻子来到河南科技大学，专程将一封感谢信送到了该校在读博士生王雪婷手中。

左为杨宏哲 中为王雪婷 右为杨宏哲妻子

如果没有一个多月前的那场车祸，王雪婷和杨宏哲父女，可能只是大街上擦肩而过的陌生人。

去年12月26日晚上8点半，王雪婷办完事情返回学校，在经过涧西区陇北一路与景华路交叉口时，突然听到“咣当”一声，随即看到一辆SUV从她面前加速驶过。王雪婷预感到不对头，她快速扫了一眼车牌号，向车辆驶来的方向快速走去。

很快，王雪婷发现有辆电动车倒在地上，车下还压着两个人。“当时电动车已经被撞坏了，各种碎片散落一地。”杨宏哲说，车下的就是他和女儿，两人受了伤也受到惊吓，动弹不得。王雪婷没有多想，她快步上前挪动了电动车，用尽全力让受伤的父女俩从车下转移出来。

王雪婷本科时曾就读医学专业，结合所学知识，她先认真观察了父女俩的身体体征。“父亲轻伤，女儿膝盖受伤。”王雪婷回忆，确认受伤情况后，她第一时间拨打了120。为防止女孩儿乱动造成二次受伤，她指导并辅助其保持正确坐姿，直至救护车到来。其间，她把看到的肇事车辆车牌号告诉了杨宏哲，并叮嘱他记下来。

“我当时手都是抖的，可这姑娘沉着冷静，让我仿佛吃了定心丸。”杨宏哲说，在王雪婷的引导下，他有条不紊地拨打报警电话、保护现场、照相取证，为后来寻找肇事车辆、追责保存了大量资料。为便于后期作证，王雪婷留下了自己的电话号码和学校，看到父女俩上了救护车才离开。

父女俩康复后，第一时间就想到学校向王雪婷表示感谢，可当时学校已经放假，只能暂时搁置。这两天，听说河南科技大学开学了，他和妻子迫不及待赶到学校，于是，就有了开篇的那一幕。

如今，杨宏哲已经拿到了肇事车辆的赔偿。得知王雪婷的救人过程，办案的民警连连称赞：“不愧是女博士，不仅有‘最强大脑’，还有一身正气，堪称‘教科书式’救人！”

面对大家的感谢和赞誉，王雪婷有些不好意思，她说：“这是我应该做的，年轻人，就该不怕事儿、能担事儿。”（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 吕百营 文/图/视频）