即日起，洛阳市民可在线提取住房公积金还商贷

如今，线上办理业务实现“零跑腿”，让便民措施更便民。22日，记者从洛阳市住房公积金管理中心得知，即日起，洛阳住房公积金缴存职工可在线提取住房公积金，用于偿还购房商贷。

如今，线上办理业务实现“零跑腿”，让便民措施更便民。22日，记者从洛阳市住房公积金管理中心得知，即日起，洛阳住房公积金缴存职工可在线提取住房公积金，用于偿还购房商贷。

此前，洛阳住房公积金管理部门已在线下开展此类业务，但需要缴存职工携带相关资料、银行流水等到柜台办理。此次线上业务办理渠道开通后，市民便可通过“洛阳市住房公积金管理中心网上业务大厅(个人版)”或者支付宝办理相关业务。

线上办理途径

●提取申请人登录“洛阳市住房公积金管理中心网上业务大厅(个人版)”，进入“我的提取—偿还商贷提取”，选定贷款银行、商贷参贷关系、商贷借款合同编号。之后，系统将通过贷款银行在线获取核验信息，自动核定可提取住房公积金额度。提取申请人核验无误后选定银行，在“银行卡”和“再次输入银行卡”栏输入完整信息，点击“提交”并短信验证通过即可。

●提取申请人进入支付宝，在“市民中心”中找到“洛阳公积金”，进入“我的提取—偿还商贷提取”，按照相关提示进行即可。

这些规定须注意：

●从首次还款之日起，每满12个月，同一提取申请人可就同一套住房办理一次提取还贷业务，直至商业贷款本息结清为止。

●只允许商贷主贷人和配偶进行提取。

●提取金额既不能高于住房公积金账户余额，也不能高于商贷款本息总额(不含因逾期产生的罚息)。

●一年内只能提取一次。

举例说明：假如缴存职工小王之前办理了商贷，首次还款日为2021年2月22日，则从当天开始往后算，满12个月即可提取住房公积金(这期间由自己先按期偿还商贷)。此后，以第一次提取为节点，每满12个月可提取一次(小王若已婚，其配偶也可以提取住房公积金)。

假如小王每月需要还1000元商贷，12个月总额则为12000，因此最高能提取12000元(如果是夫妻共同提取，提取总额也不能高于12000元)。当然，他的住房公积金账户余额要高于12000元。

假如小王前些年已经办理了商贷。那么，今年，他在线上办理业务时，住房公积金管理部门会查询他以前的提取记录，如果没有，他可以从首次还款日起计算时间来确定提取金额。比如间隔时间为24个月，则他最高可以提取24000元。当然，他的住房公积金账户余额也要高于24000元。

温馨提示

●住房公积金贷款未结清、为他人住房公积金贷款提供自然人担保且该贷款未结清、个人住房公积金账户被依法冻结、因违规提取住房公积金已被限制使用住房公积金的，不得提取本人住房公积金账户内余额。

●2021年10月1日之后，提取申请人已在我市住房公积金管理中心服务网点窗口申请并办结“偿还购房商业贷款本息提取住房公积金”业务的，再次申请提取可通过网上办理，无须再提供申办材料

●提取资金划转至提取申请人指定的本人银行账户。因提取申请人本人银行账户录入错误或冻结等情形导致提取业务失败的，可在收到短信提醒后，重新申请业务办理。

●受理时间：工作日

●目前该线上业务支持的商贷银行为中国建设银行、招商银行、中信银行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孙晓冬）