岗位超5000个！洛阳今年首场重点企业招聘会来了

今年洛阳市首场重点企业招聘会来啦！日前，记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，25日9时至12时，2022年洛阳市首场“万人助万企”重点企业招聘会将在洛阳市人力资源市场举行。

今年洛阳市首场重点企业招聘会来啦！

日前，记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉，25日9时至12时，2022年洛阳市首场“万人助万企”重点企业招聘会将在洛阳市人力资源市场举行。

这是今年洛阳市首场规模招聘会，主题是“万人助万企 就业你我他”，旨在做好重点企业用工服务保障工作，缓解企业招工难与劳动者就业难结构性矛盾。

本次招聘会计划选定65家企业参加，在目前已确定的企业中，共有格力电器(洛阳)有限公司、河南省安装集团、洛阳LYC轴承有限公司等13家省市重点企业，还有集美互娱这样的新业态企业，预计岗位需求总数超过5000个。无论是高校毕业生、退役军人、农村劳动力，还是灵活就业人员，只要有求职需求，都可到现场应聘。

为吸引更多求职者关注参与，本次招聘会采取“现场+网络直播”形式同步进行，届时将邀请部分企业代表和求职者走进网络直播间，双方达成就业意向者还可现场签订就业意向书。

工作人员提醒，参加本次招聘会的人员，在25日上午，需携带本人身份证或社保卡，出示健康码、行程码，并经体温测量后进入招聘现场，参会期间全程佩戴口罩。

市人力资源市场位于洛龙区开元大道286号洛阳市会展中心B区三楼。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李培博)