礼让斑马线再升级！洛阳公交车正式进入“右转礼让时代”【视频】

22日下午，记者在洛阳市洛龙区太康路新伊大街口看到，多辆途径这里右转进入新伊大街的公交车已开始施行“右转礼让”。“右转礼让”即为车辆在原本正常转弯时，临近斑马线前，若遇行人而进行的主动礼让，可以这么说，“右转礼让”为礼让斑马线的“升级版”。

22日下午，记者在洛阳市洛龙区太康路新伊大街口看到，多辆途径这里右转进入新伊大街的公交车已开始施行“右转礼让”。“右转礼让”即为车辆在原本正常转弯时，临近斑马线前，若遇行人而进行的主动礼让，可以这么说，“右转礼让”为礼让斑马线的“升级版”。

“车辆在正常右转时还能礼让挺好的，让我们这些行人更有安全感了。”39岁的市民郑先河说，公交车的文明礼让不仅让他感叹我市公交车车长素质越来越高，还让他更多地感受到文明城市的温情感越来越浓，“刚才在我过马路犹豫不决时，司机还对我笑着挥手让我先走，这感觉挺温暖的。”

市公交集团相关负责人表示，右转礼让是在原先礼让斑马线的基础上，市公交集团对自己提出的更加严格的要求。“目前，我市公交车已全部开始执行‘右转礼让’。”该负责人说，与此同时，我市所有公交车还上线了“微笑服务”，即在行人对是否可以通过马路犹豫不决时，公交车车长将微笑摆手示意行人通过斑马线。

此前，在市创建办和市交警支队联合发布的礼让斑马线“红黑榜”上，公交车礼让斑马线的“文明答卷”成绩最佳。在由洛阳市委宣传部指导，市创建办、市文明办、市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”暨“送你一朵小红花”活动中，我市1000多辆运营公交车也率先张贴“小红花”车标、成为我市文明礼让的“排头兵”。

市创建办相关负责人告诉记者，如今，在公交车“榜样力量”的带动下，我市正有越来越多的机动车车主主动申领“小红花”车贴，城市文明交通的队伍也正在日益壮大。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 赵承 李艳）