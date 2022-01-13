洛阳一民警被河南省公安厅授予二等功

22日，记者从嵩县公安局获悉，该局白河派出所所长汪兴峰因在去年抗洪救灾中的突出贡献，日前被河南省公安厅授予个人二等功。

22日，记者从嵩县公安局获悉，该局白河派出所所长汪兴峰因在去年抗洪救灾中的突出贡献，日前被河南省公安厅授予个人二等功。

2021年9月，河南省遭遇强暴雨袭击，嵩县白河镇辖区遭受严重洪涝灾害，道路被冲毁，通讯中断，群众受灾严重。灾情发生后，汪兴峰立即带领派出所全体民警、辅警投入到抗洪抢险工作中。

中为汪兴峰

9月24日晚10点至25日凌晨2点，辖区4个小时降雨量达230毫米，4名村民被一米多深的山洪围困在屋内，情势危急。

接到警情后，汪兴峰带领同事带着钢钎、绳子等救援工具，驾车到8公里外的大山里实施救援。路上，积水进入车内，车辆无法行驶，他和同事冒雨徒步前往。

赶到救援地点后，面对齐腰深的洪水，汪兴峰和同事用钢钎撬开房门，进入屋内，拉起绳子，背起村民，将4名被困群众顺利转移到安全地带。随后，汪兴峰和同事连续奋战两昼夜，实施救援8起，疏散群众300余人，成功解救被困群众20人，用实际行动保护了人民群众生命财产安全。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 邱明 通讯员 王云龙）（嵩县警方供图）