天冷衣厚窃贼易下手 民警教你如何防盗

近日，洛阳市公安局伊滨经开分局打掉一个流窜于洛阳市多个景区盗窃手机的团伙，破获案件10余起。这些嫌疑人多选择哪些场所、找什么样的人下手？22日，我们借助该案，请民警梳理案件特点，让更多人有所警示。

近日，洛阳市公安局伊滨经开分局打掉一个流窜于洛阳市多个景区盗窃手机的团伙，破获案件10余起。这些嫌疑人多选择哪些场所、找什么样的人下手？22日，我们借助该案，请民警梳理案件特点，让更多人有所警示。

15日下午，洛阳市公安局伊滨经开分局寇店派出所接到报警，一名群众在逛街时，发现手机丢失。民警查看监控发现，受害人在买东西时，一名可疑男子出现在她身边，并有意在受害人身边逗留了几秒钟。

民警继续走访排查并锁定3名嫌疑人，他们分别是王某刚(男，36岁，开封市兰考县人)、陆某(男，44岁，甘肃省兰州市榆中县人)、史某选(男，38岁，洛阳市孟津区人)，3人均有多次盗窃前科。

随后，办案民警经过多日追踪、蹲守，一举将3名嫌疑人抓获，目前，该案在进一步办理。

经警方调查，王某刚、陆某、史某选均没有正当职业。春节期间，3人手头拮据，商定通过刷“抖音”“快手”等视频软件，看哪个景区人多热闹，就开车赶去作案。到现场后，3人分头作案，盗窃群众手机，先后在龙凤山庄、王城公园、关林庙、隋唐城遗址植物园、倒盏村等处盗窃手机十余部。

民警进一步调查得知，冬季，市民穿着厚重，感知能力下降，有时候被人肢体碰到完全没有感觉，这给嫌疑人提供了可乘之机。在作案时，嫌疑人的作案目标主要有以下几类人群：带小孩或抱小孩的妇女，她们的注意力大多在孩子身上；一些人用完手机后，随手将手机放在上衣外口袋；手机虽放在手提包中，但一些人没有拉好拉链。

民警提醒应注意这些方面——

●手机放内兜

市民应将手机等财物放在外套的内口袋、胸前的口袋，或贴身的口袋中。

●挎包拉链拉头朝自己

不少市民喜欢将手机等财物放在挎包中，如果挎包的拉链拉头朝后，不法分子可能会从受害者身后悄悄将拉链拉开，盗走财物。因此，市民应尽量将包的拉链拉头靠近自己一侧。

●时刻留意贵重物品

市民在前往人多的场所时，遇到故意蹭挤的人，要提高警惕。在餐厅用餐时，尽量不要将外套挂在椅背等脱离视线的地方。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 郗萌)(图片由警方提供)