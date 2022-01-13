年底前，洛阳市中心医院伊滨院区建成投用

今年，无论您住在洛阳哪个县区，在家门口看病都将更方便。记者从各县区经济工作会议获悉，按照洛阳市委市政府部署，目前各县区正加快推动特色重点医院项目建设，着力推进紧密型县域医共体实质性运行，持续完善基层医疗卫生服务体系，为人民群众健康提供全方位全周期保障。

今年，无论您住在洛阳哪个县区，在家门口看病都将更方便。记者从各县区经济工作会议获悉，按照洛阳市委市政府部署，目前各县区正加快推动特色重点医院项目建设，着力推进紧密型县域医共体实质性运行，持续完善基层医疗卫生服务体系，为人民群众健康提供全方位全周期保障。

今年7月1日前，洛阳市中医院伊滨医院一期建成投用；年底前，洛阳市中心医院伊滨院区要确保建成投用……伊滨区经济工作会议提出，该区要着力补齐医疗卫生短板，布局优化医疗资源，打造区域性医疗高地。按照计划，该区正加快推动洛阳市中心医院伊滨院区国家级呼吸区域医疗中心、洛阳市中医院伊滨医院国家级区域中医脑病医疗中心等国家级专科医疗中心和李村镇永泰嘉苑社区卫生服务中心、洛阳职业技术学院校医院卫生服务中心、市中医院伊滨医院社区卫生服务中心建设，探索建立社区卫生服务中心——三甲医院双向转诊服务体系，让群众在家门口“好就医”“就好医”。

瀍河区也在着力实施医疗提质升级行动。瀍河区委经济工作会议明确，支持河南省洛阳正骨医院、洛阳市第一人民医院、洛阳市第三人民医院、洛阳启明医院、洛阳东都医院等做大做强，鼓励社会力量举办非营利性医疗机构，满足群众多样化、差异化、个性化健康需求。此外，该区计划利用国家公共卫生专项债推进瀍河区疾控体检中心和区中医院项目开工建设，加快建成卫计综合服务楼，改造提升塔西、塔东两个标准化村卫生室硬件，实施“乡聘村用”基层人才体系战略，提升基层卫生服务能力。

今年，洛龙区将大力推进区、镇(街道)、村(社区)医疗机构一体化建设管理，提升基层医疗卫生服务能力，培训乡村医生440名，确保每个镇(街道)办好1所标准化卫生院，每个村(社区)有1所标准化卫生室，基层医疗卫生机构达标率100%。同时，按照洛龙区委经济工作会议部署，该区将新建4个街道综合养老服务中心、实现镇域全覆盖，提升73个村改居社区养老服务站功能，试点开展3个村老年人集中居家互助养老，健全五级养老服务体系。

医疗卫生共同体(简称医共体)是县域健康服务新模式，今年，将有更多群众享受到其实质性运行带来的好处。记者了解到，孟津正全面提升紧密型医共体建设质量，完善分级诊疗体系，推进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，打造“15分钟医疗服务圈”；6月底前，洛宁、新安将完成县乡村一体化紧密型县域医共体建设；宜阳将以县乡村一体化紧密型县域医共体建设为依托，创建三级甲等医院，提升5个县级医院分院医疗服务水平，推动优质医疗资源扩容下沉。

目前，洛宁县正加快推进县人民医院分院建设、妇幼保健院门诊楼扩建和疾控中心综合实验楼建设，预计很快就能投入使用。今年，该县还将完成县人民医院三级综合医院创建、县妇幼保健院二甲医院创建，越来越多的居民可以实现就近享受更好、更优、更实的健康服务。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)