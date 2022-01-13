走进李燎原简肃的窑洞展室，扑入眼帘的画作，几乎只有黑白二色。而题材，除了山，还是山——大大小小、高高低低、远远近近、明明暗暗、冷冷暖暖、软软硬硬的山！

黑白山水李燎原

方舟

一

空山。空山。空山。

黑白。黑白。黑白。

李燎原作品《秋谷人语》 46 × 53

走进李燎原简肃的窑洞展室，扑入眼帘的画作，几乎只有黑白二色。而题材，除了山，还是山——大大小小、高高低低、远远近近、明明暗暗、冷冷暖暖、软软硬硬的山！

李燎原作品《 晨曲》 50×60

这让观者眼睛有些无措。上一秒，室外红红绿绿的景致还未从眼中褪去，下一秒，却被冷峻厚重的黑白填满。而大脑，由于长期被彩色影像“供养”，突遇这眼前的黑白世界，也有些无措了。

这是一时无法将眼前作品定位的无措。