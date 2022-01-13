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西工区：主动对接名企名校资源 锚定风口推进创新产业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 20:55

　　伴随着气温回升，河洛大地已春意盎然。21日，走进位于西工区的洛阳智能科技产业园，处处正是发展红火场景。

　　在大鱼视觉技术(河南)有限公司研发车间内，工作人员正加紧对设备进行调试。

　　自正式投产以来，大鱼视觉以代替人工为出发点，围绕平面显示、印制电路板和晶圆三大领域开展工业质量在线检测，一台台“替代进口”“国内首创”正在或即将从这里诞生。

　　“得益于立足智能制造的产业风口，企业落地当年就斩获了3000万元合同，今年我们暂时把目标定在5000万元。”大鱼视觉相关负责人孟静丹说。

　　与其一楼之隔的中鑫磁悬浮高速电机项目，车间布置已完成大半。

　　该项目将清华大学核研院磁悬浮轴承技术，以及嘉盛电控和清华核研院共同开发的磁悬浮轴承电控系统进行有机结合，相关产品将于近期在我市污水处理系统投用，实现全市环保节能能力的提质升级。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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