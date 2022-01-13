洛龙区太平明德小学：用集邮文化丰富校园 让文明之光温暖童心

“北京2022年冬奥会冰上、雪上运动项目、会徽、吉祥物等主题邮票，方寸间很好地诠释了竞技体育精神……”22日，洛阳市洛龙区太平明德小学六(一)班，杨志军老师以“邮说冬奥”为题，给学生上了一堂生动的集邮课。
“北京2022年冬奥会冰上、雪上运动项目、会徽、吉祥物等主题邮票，方寸间很好地诠释了竞技体育精神……”22日，洛阳市洛龙区太平明德小学六(一)班，杨志军老师以“邮说冬奥”为题，给学生上了一堂生动的集邮课。
“北京2022年冬奥会冰上、雪上运动项目、会徽、吉祥物等主题邮票，方寸间很好地诠释了竞技体育精神……”22日，洛阳市洛龙区太平明德小学六(一)班，杨志军老师以“邮说冬奥”为题，给学生上了一堂生动的集邮课。
新学期开学以来，该校集邮老师分别给20个班级精心准备了“赏邮票、话冬奥”的主题课程，内容涉及历届冬奥会发行的邮票、我国发行的冬奥会邮票等。
在六(一)班，黄亦菲是个“集邮名人”。前不久，她荣获中华全国集邮联合会授予的“小小集邮家”称号，成为该校第三个获此全国殊荣的学生。
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