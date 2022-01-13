好消息！洛龙区文化馆面向辖区文艺团队免费开放

22日，记者从洛龙区文化馆获悉，该文化馆将在3月至6月面向辖区内的文艺团体免费开放，有需求的文艺团队可及时报名，提前安排活动时间。
22日，记者从洛龙区文化馆获悉，该文化馆将在3月至6月面向辖区内的文艺团体免费开放，有需求的文艺团队可及时报名，提前安排活动时间。
22日，记者从洛龙区文化馆获悉，该文化馆将在3月至6月面向辖区内的文艺团体免费开放，有需求的文艺团队可及时报名，提前安排活动时间。
免费开放时间
3月至6月
免费开放地点
洛龙区文体中心功能室(龙门大道与学院路交叉口东约100米，内设舞蹈培训室、书画培训室、音乐培训室等)
文艺团队类别
舞蹈、声乐、模特、戏曲、书画
文艺团队名额
舞蹈类文艺团队4支 (单支队伍不得超过25人)
声乐类文艺团队3支 (单支队伍不得超过35人)
模特类文艺团队5支 (单支队伍不得超过25人)
戏曲类文艺团队4支 (单支队伍不得超过20人)
书画类文艺团队3支 (单支队伍不得超过20人)
有相关需求的文艺团队可于2月28日前报名，团队报名满员不再接受报名，咨询电话63000003。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
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