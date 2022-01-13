好消息！洛龙区文化馆面向辖区文艺团队免费开放

22日，记者从洛龙区文化馆获悉，该文化馆将在3月至6月面向辖区内的文艺团体免费开放，有需求的文艺团队可及时报名，提前安排活动时间。

22日，记者从洛龙区文化馆获悉，该文化馆将在3月至6月面向辖区内的文艺团体免费开放，有需求的文艺团队可及时报名，提前安排活动时间。

免费开放时间

3月至6月

免费开放地点

洛龙区文体中心功能室(龙门大道与学院路交叉口东约100米，内设舞蹈培训室、书画培训室、音乐培训室等)

文艺团队类别

舞蹈、声乐、模特、戏曲、书画

文艺团队名额

舞蹈类文艺团队4支 (单支队伍不得超过25人)

声乐类文艺团队3支 (单支队伍不得超过35人)

模特类文艺团队5支 (单支队伍不得超过25人)

戏曲类文艺团队4支 (单支队伍不得超过20人)

书画类文艺团队3支 (单支队伍不得超过20人)

有相关需求的文艺团队可于2月28日前报名，团队报名满员不再接受报名，咨询电话63000003。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)