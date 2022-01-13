洛阳市开展春季女兵征兵体检工作【视频】

22日，洛阳市开展2022年春季女兵征兵体检工作。
22日，洛阳市开展2022年春季女兵征兵体检工作。
22日，洛阳市开展2022年春季女兵征兵体检工作。
当天上午，在洛阳市中心医院健康管理中心征兵体检站，工作人员严格按照疫情防控要求和体检标准，有序做好应征青年体检工作。应征女青年在工作人员带领下，接受验血、身高体重、视力及内科外科相关项目的体检，还接受了心理检测。
据悉，此次征兵共有近千名女青年应征，经过征兵系统初步筛查、洛阳市征兵办初检初审，90余名应征女青年进入体检环节，均为普通高等学校全日制应届毕业生和在校生。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张医珂 杨东亮 文/图/视频）
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