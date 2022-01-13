2021年，洛阳市开展各类职业技能培训57.46万人次

22日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第三场——“推进就业创业”专题新闻发布会举行。

洛龙区开展的职业技能培训班

22日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第三场——“推进就业创业”专题新闻发布会举行。

记者从发布会上获悉，2021年，洛阳市聚焦创业孵化效应，进一步优化就业创业服务，加大对创业孵化平台的政策支持和资金扶持力度，建设“市场主体+市场运营+政府支持+创业者”的“4+”模式，最大程度调动社会资本参与建设孵化基地的积极性。目前，全市各类创业孵化园区“百花齐放”，争相建设创业孵化平台的局面已初步形成。

截至2021年年底，洛阳市共建成国家级创业孵化示范基地3家、省级10家、市级15家，国家级、省级数量均居河南省前列。全市创业孵化基地面积累计达到26.7万平方米，在孵创业实体1867家，为社会提供就业岗位3.3万余个。

《洛阳市高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》提出，要在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变，为洛阳副中心城市建设提供技能人才支撑。2021年，洛阳市聚焦“人人持证”，进一步推进“技能洛阳”建设，全年共开展各类职业技能培训57.46万人次；实施“河洛工匠”计划，选树命名“河洛大工匠”10名、“河洛工匠”56名，建成“河洛工匠”工作室5家；开展企业新型学徒制培养，全年培养企业新型学徒3587人。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图)