2021年洛阳共办理创业担保贷款17.97亿元 超额完成目标任务

22日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第三场——“推进就业创业”专题新闻发布会举行。

22日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第三场——“推进就业创业”专题新闻发布会举行。

创业担保贷款是激发大众创业活力，促进创业带动就业的重要举措。2021年洛阳市重点民生实事任务要求，要加大创业扶持力度，全年办理创业担保贷款15亿元，确保应贷尽贷。

洛阳市人力资源和社会保障局党组成员，洛阳市人力资源和公共就业服务中心党委书记、主任张育红在新闻发布会上介绍，2021年，该局充分发挥创业担保贷款政策优势，持续加大对各类创业人群及小微企业的扶持力度，全年共办理创业担保贷款9960笔17.97亿元，直接扶持9900余人实现创业，间接带动3.4万人实现就业，完成洛阳市重点民生实事下发的15亿目标任务的119.8%。

为解决新冠肺炎疫情带来的影响，该局进一步简化办事流程，开通“无纸化”办公和网上受理业务；对在疫情防控期间即将到期的创业担保贷款，采取多种措施确保不抽贷、不断贷，帮助企业纾困解难；2021年共办理“无还本续贷”业务2775笔，共计3.12亿元。

对申请10万元及以下的中央财政贴息个人创业担保贷款，实行免除反担保；在原有反担保的基础上，实行市县区反担保人资质互认，开通房产抵押反担保形式，进一步降低了反担保门槛；省内外地市来洛创业人员、高校毕业生也可享受洛阳市创业贷款担保政策，努力让创贷政策惠及更多群体，做到应贷尽贷。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图)