“双减”落地，洛阳去年注销292家学科类培训机构

22日上午，洛阳市举行“实事惠民生 聚力谋出彩”第4场新闻发布会，重点介绍2021年教育民生实事落实情况并回答大家提问。

22日上午，洛阳市举行“实事惠民生 聚力谋出彩”第4场新闻发布会，重点介绍2021年教育民生实事落实情况并回答大家提问。

洛阳市教育局副局长梁晓丽在现场介绍，洛阳出台一系列政策文件，落实“双减”工作要求，用“硬杠杠”减轻义务教育阶段校外培训负担和学生作业负担。去年，全市484家证照齐全的学科类培训机构中完成“营转非”登记的93家，学科类培训机构转型为非学科培训机构的99家、注销292家。

洛阳持续强化学校教育主阵地作用，全面提高学校教育教学质量。出台《关于规范中小学办学行为提高学生身心健康水平的通知》，要求全市小学上午上课时间不早于8：20，中学不早于8：00，各级各类学校科学合理安排学生作息时间，促进学生全面发展、健康成长。同时，强化学生作业管理，各学校严格执行作业管理规定，严控作业总量，积极引导学生科学利用课余时间，切实减轻作业负担。

去年，洛阳启动实施中小学课后服务“扩面提质”行动，鼓励和支持学校开展多样化课后育人活动，加快推进公益惠民、自愿参加、形式多样的课后育人活动全覆盖。目前，全市952所学校开展课后服务工作，实现了课后服务全覆盖，共有约53万名中小学生参与学校课后服务。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图/视频)