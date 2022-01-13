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2021年洛阳帮助8723名就业困难人员实现就业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 14:48

　　聚焦就业困难群体帮扶，织牢民生兜底保障网。22日上午，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第三场——“推进就业创业”专题新闻发布会举行。

　　记者从会上获悉，2021年，在常态化疫情防控和经济运行压力加大的形势下，洛阳市把稳就业保就业作为重要政治任务，出台了一系列扶持就业创业的政策措施。

洛阳市人力资源和公共就业服务中心举办招聘会

　　在就业困难群体帮扶方面，一是依托河南省“互联网+就业创业”信息系统建立全市就业困难人员台账，完善动态跟踪帮扶机制，全面落实针对就业困难人员的求职登记、职业介绍、就业指导、就业培训、就业补贴等普惠性就业服务；二是出台《洛阳市就业工作领导小组关于支持多渠道灵活就业的实施意见》，进一步加大就业困难人员灵活就业帮扶力度；三是印发《洛阳市2021年公益性岗位开发计划》，坚持“托底线、救急难、临时性”属性，全年开发公益性岗位1502个。

　　数据显示，截至2021年年底，洛阳市共帮助8723名就业困难人员实现就业；拨付灵活就业社会保险补贴1046.62万元，惠及就业困难人员1.8万人次；1343名就业困难人员通过公益性岗位就业；支付公益性岗位补贴15816.69万元。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李培博 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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