“双减”后义务教育教学质量咋提升？洛阳出台实施方案

近日，洛阳市教育局出台《洛阳市进一步提高义务教育学校教育教学质量的实施方案》(以下简称《实施方案》)，对义务教育阶段课堂教学、作业管理、招考制度、教育评价、教学研究、课后服务等方面提出新要求。

近日，洛阳市教育局出台《洛阳市进一步提高义务教育学校教育教学质量的实施方案》(以下简称《实施方案》)，对义务教育阶段课堂教学、作业管理、招考制度、教育评价、教学研究、课后服务等方面提出新要求。

课堂教学应教尽教，提升在校学习效率

“双减”政策实施后，家长们最担心的是孩子的学习效率、质量。根据《实施方案》，我市将推进课堂教学改革，探索基于学科的课程综合化教学，开展研究型、项目化、合作式学习，重视差异化教学和个别化指导，提高课堂教学效率，提升学生在校学习效率。

在深化课程领域改革方面，《实施方案》强调，全面落实国家课程方案和课程标准，开足开齐开好国家规定课程，不得随意增减课时、改变难度、调整进度。积极推进幼小科学衔接，坚持零起点教学，做到应教尽教。