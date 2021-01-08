洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“双减”后义务教育教学质量咋提升？洛阳出台实施方案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 14:49

　　近日，洛阳市教育局出台《洛阳市进一步提高义务教育学校教育教学质量的实施方案》(以下简称《实施方案》)，对义务教育阶段课堂教学、作业管理、招考制度、教育评价、教学研究、课后服务等方面提出新要求。

　　课堂教学应教尽教，提升在校学习效率

　　“双减”政策实施后，家长们最担心的是孩子的学习效率、质量。根据《实施方案》，我市将推进课堂教学改革，探索基于学科的课程综合化教学，开展研究型、项目化、合作式学习，重视差异化教学和个别化指导，提高课堂教学效率，提升学生在校学习效率。

　　在深化课程领域改革方面，《实施方案》强调，全面落实国家课程方案和课程标准，开足开齐开好国家规定课程，不得随意增减课时、改变难度、调整进度。积极推进幼小科学衔接，坚持零起点教学，做到应教尽教。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
        前段时间，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有...
  • ·小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
    		•  
    新闻排行
  • 权威发布！洛阳新建8所高中在这里
  • 老城区天心文化产业园：沉浸式体验人...
  • 事关小升初、中招！洛阳市教育局出台...
  • 省人大常委会调研组来洛调研
  • 洛阳推进集镇建设提升 加快城乡融合发展
  • 洛阳坚持“项目为王”理念建立工作机...
  • 涧西区遇驾沟安置房项目加紧推进
  • 方案印发！涉及洛阳青少年、老年人等...
  • 洛阳各县区出台细化举措 加快建设青年...
  • 社保卡不慎丢失咋挂失？咋补办？来看...
    		•
    百姓呼声
    文旅专线18米新能源电车能否换运营线路？
    洛阳谷水高新技术产业开发区具体规划问题
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    徒步嵩山

    天堂来了穿越客

    欢乐的明堂

    傲立枝头
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605