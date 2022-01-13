2021年洛阳高校毕业生就业率93.9％

高校毕业生就业创业关系千万家庭的幸福，关系财富创造和高质量发展。
高校毕业生就业创业关系千万家庭的幸福，关系财富创造和高质量发展。
高校毕业生就业创业关系千万家庭的幸福，关系财富创造和高质量发展。
22日上午，记者从“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会“推进就业创业”专题新闻发布会上获悉，2021年，洛阳市聚焦高校毕业生高质量就业创业，以构建政策保障体系、拓宽就业创业渠道、提升就业创业能力、打造优质服务体系为抓手，全方位促进高校毕业生就业创业。
洛阳市人力资源和社会保障局党组成员，洛阳市人力资源和公共就业服务中心党委书记、主任张育红在新闻发布会上介绍，2021年，洛阳市共接收离校未就业高校毕业生13574人，实名登记13574人，登记率达到100%；实名登记人员中已就业12748人，就业率达93.9%。累计开发见习岗位7565个，累计发放就业见习补贴1623.78万元；全年组织高校毕业生就业创业培训7939人次，发放培训补贴109.22万元；为4270名低保家庭等6类毕业学年困难大学生发放求职创业补贴854万元。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图)
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