黄川：80后博士后研发农用“变形金刚” 为现代化农业插上智慧翅膀

“你试试，就像玩遥控车一样。”21日上午，在洛阳市高新区北航科技园内，黄川正摆弄着团队研发的农业植保机器人，他热情地邀请记者一同体验。

青年小档案

姓名：黄川

年龄：38岁

老家：江西宜春

工作岗位：洛阳履坦智能科技有限公司CEO

青年心声：“为‘新农人’造机器人。”黄川说，洛阳是传统农耕文明的重要发祥地，无数先民在此创造了灿烂的文明成果。他说，新时代有“新农人”，他要为他们做好服务，在这片土地上创造新的辉煌。

黄川在检查机器人

“你试试，就像玩遥控车一样。”21日上午，在洛阳市高新区北航科技园内，黄川正摆弄着团队研发的农业植保机器人，他热情地邀请记者一同体验。

黄川今年38岁，江西宜春人。2017年12月，当时在北京航空航天大学读博士四年级的他，跟随导师一起来到了洛阳北航科技园。黄川说，他把这趟旅程称作“回家”——北航人来到北航科技园，研发新型农业工具的人来到农耕文明的重要发祥地，同时洛阳也是他导师的故乡。“就好像二话不说上了花轿。”他说，他们甚至没有和别的城市进行过比较，团队一致决定将公司在洛阳安家。