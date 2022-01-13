权威发布！洛阳新建8所高中在这里

22日上午，洛阳市举行“实事惠民生 聚力谋出彩”第4场新闻发布会，重点介绍2021年教育民生实事落实情况并回答大家提问。

22日上午，洛阳市举行“实事惠民生 聚力谋出彩”第4场新闻发布会，重点介绍2021年教育民生实事落实情况并回答大家提问。

记者从现场获悉，去年以来，洛阳市委市政府围绕教育改革发展实施了一系列重大决策部署，其中一项就是高中外迁，即通过集中新建一批现代化高中学校带动城市区义务教育学位快速补充。

目前，第一批新建8所高中学校已进入建设前的冲刺阶段。洛阳市教育局党组成员、总督学魏明奎介绍，新建的8所学校分别是位于伊滨区的吉庆学校、兰台学校和中等职业学校，位于洛龙区的杨湾学校、花园学校，位于涧西区的丰李学校，位于西工区的红山学校和位于老城区的葛家岭学校，学校占地面积均在150亩以上，这样的布局结构除了承接副中心城市建设发展需求，满足现代化高中发展需要，也考虑到更加安静优美的治学环境。

新建普通高中按照每个学校3000人规模规划，按照建设目标，新建普通高中学位数将由1.63万个增加到2.1万个，学位增加约4700个，用地面积将由523亩增加到1270亩，净增747亩，生均面积达到40平方米。4所职高合并为1所职高，学位数将由6800个增加到9400个，学位增加约2600个，用地面积将由182亩增加到463亩，净增281亩，生均面积达到33平方米。建设完成后，基本能够达到2023年我省全面实施新高考制度改革的需求。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图)