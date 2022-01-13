洛阳经适房需要缴纳契税吗？市税务局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳经济适用房取得完全产权，需要缴纳契税吗？如果需要，税率是多少？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳经济适用房取得完全产权，需要缴纳契税吗？如果需要，税率是多少？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳经济适用房取得完全产权，需要缴纳契税吗？如果需要，税率是多少？
洛阳市税务局回复：依据《河南省财政厅关于明确省级行政事业单位国有资产处置和对外有偿使用收入管理有关问题的通知》(豫财资﹛2010﹜168号)规定执行，个人经济适用房取得完全产权，按2%的税率征收其他国有资源(资产)有偿使用收入契税。
依据《财政部国家税务总局关于土地使用权出让等有关契税问题的通知》(财税﹛2004﹜134号)规定执行，个人经济适用房取得完全产权，土地出让金收入契税按4%的税率征收。
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