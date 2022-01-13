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洛龙区太康路与尚贤街交叉口将规划建设一所中学和幼儿园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 11:14

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日看新闻报道称洛龙区将开工建设一批中小学及幼儿园，其中提到尚贤街中学和尚贤街幼儿园，请问具体规划是什么？

　　洛龙区教体局回复：尚贤街中学及幼儿园位于洛龙区太康路与尚贤街交叉口东南角，其中尚贤街中学占地99794.26平方米，总建筑面积46688.17平方米，幼儿园占地8192.42平方米，总建筑面积4849.83平方米。该项目为2022年新立项目，正在办理可研立项批复，计划2023年开工建设，2024年建成投用。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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