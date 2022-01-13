今年洛阳灵活就业人员住房公积金月缴存额度是多少？最新回复来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我是一名灵活就业人员，想问一下今年灵活就业人员住房公积金缴存基数是多少？每月最高可以缴费多少？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我是一名灵活就业人员，想问一下今年灵活就业人员住房公积金缴存基数是多少？每月最高可以缴费多少？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我是一名灵活就业人员，想问一下今年灵活就业人员住房公积金缴存基数是多少？每月最高可以缴费多少？
洛阳市住房公积金管理中心回复：2021年度，我市上一年度城镇私营单位从业人员年平均工资为46186元，月平均工资为3848.83元。月缴额下限3848.83×80%×16%=492.65(元)取整为493元。月缴额上限3848.83×3×16%=1847.44(元)取整为1847元。即2021年基数调整后的灵活就业人员可在493元至1847元范围内自主确定月缴存额。
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