超市低标高售、道路救援收费违规、停车场叠加收费……洛阳发布6起消费维权典型案例

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布今年1月6起消费维权典型案例。

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布今年1月6起消费维权典型案例。

案例一：洛阳普汇汽车销售服务有限公司购买车辆质量问题

1月26日，消费者布先生反映其于2021年9月底在洛阳普汇汽车销售服务有限公司消费13万余元购买长城哈弗品牌家用轿车一辆，车辆在正常行驶中多次出现突然熄火无法启动的情况，怀疑车辆存在质量问题，找到该品牌的其他4S店，但对方表示无法给其处理。接到投诉后，辖区市场监管所工作人员立即进行调查处理，协调经销商普汇4S店对张先生车辆故障原因进行排查，经调解，商家已经给布先生提供了免费维修服务，现车辆已经可以正常行驶。布先生对处理结果表示满意。

市场监管小贴士：

根据2022年1月1日起施行的新“家用汽车”三包规定，《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第三条“三包责任由销售者依法承担。销售者依照本规定承担三包责任后，属于生产者责任或者其他经营者责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿”，明确了汽车销售者的三包责任。交付消费者使用的家用汽车产品的三包有效期不得低于2年或者行驶里程50000公里，以先到者为准；包修期不得低于3年或者行驶里程60000公里，以先到者为准。本案中，消费者车在三包期内出现故障，销售商理应承担三包责任，应尽快检修找到故障原因，为消费者提供免费维修服务。